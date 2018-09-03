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Большинство людей не интересуются техническим состоянием своих квартир и домов, поэтому со временем оно только ухудшается. Об этом в интервью радио Baltkom сказал Руководитель Государственного бюро по контролю за строительством (ГБКС) Светлана Мякушкина.

По ее словам, жители Латвии не привыкли следить за своей недвижимостью.

"В прошлом году мы детально анализировали результаты наших исследований, чтобы понять причину ухудшающегося состояния зданий - в 75% это была халатность. Живем и живем. Скорее всего это происходит из-за незнания. Когда мы покупаем машину, то мы четко знает о всех проверках, когда надо менять масло и т.д. Но если мы покупаем недвижимость, квартиру, то мы вообще не знаем техническое состояние здания. Это не относится к новым зданиям. Но проследить за старыми домами сложно. Я верю, что развитие строительной информационной системы поможет улучшить ситуацию", - сказала Мякушкина.

Как сообщалось ранее, ГБКС надеется до конца этого года начать проверку построенных в советские годы зданий.

По словам Мякушкиной, Министерство экономики уже разрабатывает техническую спецификацию для проверки состояния зданий советских лет.