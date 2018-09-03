Общество |

Сегодня в латвийских школах начинается новый учебный год.

По предварительным данным Министерства образования и науки (МОН), в общеобразовательных школах в этом году будут учиться 203 883 учащихся, что на 1230 меньше, чем в прошлом году.

Точное количество учащихся в этом учебном году будет известно в середине сентября, когда данные о количестве школьников МОН предоставят учреждения образования и самоуправления.

Первый семестр в этом году будет длиться с 3 сентября по 21 декабря, второй семестр для учащихся 1-8-х классов и 10-11-х классов - с 7 января по 31 мая, для учащихся 9-х классов - с 7 января по 14 июня, для учащихся 12-х классов - с 7 января по 21 июня.

Осенние каникулы предусмотрены 22-26 октября, зимние каникулы - с 24 декабря по 4 января, весенние каникулы для учащихся 1-11-х классов - с 11 по 15 марта, для учащихся 12-х классов - с 18 по 22 марта, летние каникулы для учащихся 1-8-х классов и 10-11-х классов - с 3 июня по 30 августа.

Между тем, как сообщил замначальника полиции самоуправления Риги Андрей Аронов, в первый день нового учебного года общественный порядок в Риге будут обеспечивать более 150 полицейских.

В преддверии начала учебного года полиция уже с 20 августа начала рейды по популярным местам скопления молодежи. Полиция усилила дежурства у 114 столичных школ и на прилегающих территориях, а также возле 34 центров образования по интересам.

Полицейские также проводят контрольные закупки в магазинах, чтобы предотвратить продажу подросткам алкогольных напитков, табачных изделий и энергетиков. В целом планируется провести 65 контрольных закупок.

Начиная с 31 августа полиция усиленно следит за порядком в самых популярных местах сбора молодежи и на публичных мероприятиях, посвященных началу учебного года, а 3 сентября для обеспечения порядка по всем городу будут задействованы 150 сотрудников полиции.

С началом учебного года также возобновятся ежедневные дежурства полицейских у всех столичных учебных заведений.

Кроме того, Государственная полиция в первый день нового учебного года уделит усиленное внимание безопасности движения, в том числе установит возле школ передвижные фоторадар.