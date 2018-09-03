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Президент Раймонд Вейонис в новом учебном году пожелал школьникам и студентам добиваться более высоких целей, сообщили в президентской пресс-службе.

В своем поздравлении Вейонис подчеркнул, что первый школьный день - особое событие и для учителей, и для многих тысяч детей, молодежи и их семей.

Каждый год в День знаний учащиеся стоят на пороге нового этапа жизни, их ждет встреча с друзьями и одноклассниками, а также возможность приобрести новые знания и добиться новых побед, отметил президент.

"У каждого школьника и студента есть свои цели, которых я желаю достичь, потому что Латвии нужны вдохновляющие истории успеха", - заявил политик.

В свою очередь педагогам Вейонис напомнил, что хорошее образование - основа благополучия детей и всего общества. В своем поздравлении президент поблагодарил всех учителей, которые с большой ответственностью относятся к своей работе - не только давать знания, но помогать раскрыться талантам школьников и студентов.

"Ваша поддержка вместе с поддержкой семьи важна для каждого ребенка и молодого человека на пути к самореализации и успеху. Желаю, чтобы вам удалось все запланированное, желаю сил выдвигать новые цели и достигать новых высот", - подчеркивается в поздравлении президента.

Напомним, сегодня в латвийских школах начался новый учебный год. По предварительным данным Министерства образования и науки (МОН), в общеобразовательных школах в этом году будут учиться 203 883 учащихся, что на 1230 меньше, чем в прошлом году.

Фото из flickr.com/Latvijas armija