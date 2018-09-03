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Во многих странах Европы в этом году зарегистрированы вспышки кори - за шесть месяцев от этого заболевания умерло больше человек, чем за весь 2017 год, пишет Skaties.lv .

В Латвии число случаев заболевания также увеличилось, однако не так сильно как в других европейских странах. Специалисты указывают, что Латвию от эпидемии кори охраняет достаточное число вакцинированных людей.

Больным корью приходится сталкиваться с воспалением легких и среднего уха, реже - с воспалением мозговых тканей. В тяжелых случаях люди с ослабленным иммунитетом и дети до пяти лет могут умереть.

Портал отмечает, что в Европе в этом году от кори скончались уже 37 человек.

Специалист анализа риска инфекционных болезней Центра профилактики болезней (ЦПБ) Юрий Перевощиков указал, что все умершие не были привиты от кори.

Несмотря на то, что в Латвии уровень вакцинации против кори в целом высокий, вторую прививку от кори делают не всем детям. Однако и в этом случае, уровень иммунитета считается достаточно высоким.

В течение трех лет в Латвии не было ни одного случая заболевания, однако в этом году корью заболели уже 22 человека, шесть из которых были детьми. Ни один из заболевших детей не был вакцинирован от кори.

Представитель ЦПБ подтвердил, что во время вакцинации человек вводится ослабленный вирус, после чего возможны осложнения, однако они ничтожны.

"В основном, осложнения не такие тяжелые, какими их малюют. Может появиться покраснение, повыситься температура, иногда возможны минимальные высыпания, но это нельзя сравнить с симптомами самой болезни", - отметил Перевощиков.

Обычно прививку против кори детям делают начиная с 12-месячного возраста, однако, если семья планирует выехать из Латвии, специалисты советуют вакцинировать ребенка уже начиная с шестимесячного возраста. Отмечается, что когда малыш достигнет годовалого возраста прививку нужно повторить.

Если здоровый человек заходит в помещение в течение двух часов после того как там находился больной корью, здоровый тут же подхватит инфекцию.

Skaties.lv сообщает, что нет лекарства против вируса кори, поэтому используются средства, которые смягчают тяжесть симптомов болезни. Если горячка длится более двух дней после появления высыпаний, это может свидетельствовать о повышенном риске осложнений.