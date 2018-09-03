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На улице Краста в Риге завершились работы по обновлению железобетонного водопровода стоимостью 1,2 млн евро, сообщил представитель Rīgas ūdens Артур Муцениекс.

Несмотря на небольшые технические сложности, связанные с прокладкой дополнительных объездных путей, работы закончены в установленные сроки.

В ходе работ бестраншейным методом был реновирован участок водопровода длиной 2135 метров от улицы Огрес до путепровода Островного моста в направлении улицы Лачплеша.

Реновация водопровода была необходима для повышения надежности и качества водоснабжения.

Фото Rīgas ūdens