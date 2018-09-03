Taxify: в этот Новый год мы заранее оповестим клиентов о ценах за поездку (6)

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Общество | 3 сентября 2018 года, 14:49

В этом году таксомоторная компания Taxify обязуется заранее оповестить своих клиентов о возможных высоких тарифах в новогоднюю ночь, чтобы ситуация прошлого года не повторилась. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал директор Taxify в Латвии Карлис Кезберис.

По его словам, о возмещении части потраченных на поездки в новогоднюю ночь денег пользователи приложения Taxify были проинформированы еще месяц назад.

"Такое решение было принято, чтобы не навредить клиентам. Цены выросли из-за высокого спроса, но было много дискуссий на эту тему, в результате было решено выплатить компенсации. В этот Новый год такая ситуация не повторится, мы заранее оповестим пользователей приложения о тарифах. Мы уже указываем приблизительную цену за поездку в приложении. Хочу также добавить, что о возврате частичной суммы за поездки в новогоднюю ночь мы оповестили клиентов уже в начале августа", - указал Кезберис.

Ранее сообщалось, что Taxify вернет часть денег за поездки в новогоднюю ночь. Клиенты могут подать в компанию заявки на получение компенсаций до 7 сентября.

Фото из Pixabay.com

Комментарии 6
да уж2 часа назад
забили бедный таксифай,уже по две статьи в день, оправдывыающийся перед клиентами за то что они не хотели ехать в бесплатных ушаковских автобусах-троллейбусах, а хотели на обычных халявных тарифах не прочитав по пьяне смс от фирмы об изменениях, вообще, яндекс рулит и погоняет, также икеа выгоняет с рынка мебельщиков, у кого деньги тот и король
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санта 1 час назад
в декабре надо ехать в рождественскую европу а не переплачивать здесь за проезд
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Большой и длинный и слегка влажный1 час назад
Таксисты - это диагноз. Особенно гансы. Я бы им вообще деньги не платил .
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