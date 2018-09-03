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В этом году таксомоторная компания Taxify обязуется заранее оповестить своих клиентов о возможных высоких тарифах в новогоднюю ночь, чтобы ситуация прошлого года не повторилась. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал директор Taxify в Латвии Карлис Кезберис.

По его словам, о возмещении части потраченных на поездки в новогоднюю ночь денег пользователи приложения Taxify были проинформированы еще месяц назад.

"Такое решение было принято, чтобы не навредить клиентам. Цены выросли из-за высокого спроса, но было много дискуссий на эту тему, в результате было решено выплатить компенсации. В этот Новый год такая ситуация не повторится, мы заранее оповестим пользователей приложения о тарифах. Мы уже указываем приблизительную цену за поездку в приложении. Хочу также добавить, что о возврате частичной суммы за поездки в новогоднюю ночь мы оповестили клиентов уже в начале августа", - указал Кезберис.

Ранее сообщалось, что Taxify вернет часть денег за поездки в новогоднюю ночь. Клиенты могут подать в компанию заявки на получение компенсаций до 7 сентября.

Фото из Pixabay.com