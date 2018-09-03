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С приближением нового учебного года Maxima Latvija в начале сентября планирует реализовать ряд мероприятий, чтобы еще активнее ограничить продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним.

“В настоящее время законодательство Латвийской Республики предусматривает, что при покупке алкогольных напитков предъявлять удостоверяющий личность документ розничному торговцу обязаны жители в возрасте от 18 до 25 лет", - напомнил член правления Maxima Latvija Янис Ванагс.

По его словам, торговая сеть начинает программу по ограничению продажи алкоголя несовершеннолетних, потому что в наше время подростки часто выглядят старше своего возраста.

"Латышская пословица гласит - “Не оценивай человека по шапке”, и в своей повседневной жизни мы не раз убеждались в том, насколько она правдива. Сегодня внешний вид больше не является характерным признаком того, сколько человеку лет. Поэтому в порядке эксперимента мы в первом школьном семестре планируем начать тестирование пилот-программы, которая при помощи инновационных решений поможет ограничить продажу алкоголя несовершеннолетним”, - заявил Ванагс.

Как показывают новейшие доступные данные Центра профилактики и контроля заболеваний, 70% несовершеннолетних молодых людей в Латвии признают, что алкоголь им легко доступен. Однако, благодаря более строгому контролю и изменениям законодательства за последние пять лет доступность алкоголя уменьшилась на 14%.

Чтобы привлечь внимание к здоровью молодежи, Maxima Latvija в этом году осуществит комплекс ряда мер, который включает также программу обучения сотрудников и внутреннюю информационную кампанию.

Фото из Pixabay.com