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Министерство юстиции планирует попросить 145 710 евро из средств на непредвиденные случаи, чтобы обеспечить освещение визита Папы Франциска в СМИ.

Соответствующий проект распоряжения Минюста будет рассмотрен на завтрашнем заседании Кабинета министров.

Размер запрошенной суммы — 145 710 евро, из которых Latvijas Radio необходимо 40 210 евро, а LTV — 105 500 евро.

В начале июля правительство поддержало выделение 806 202 евро Минюсту на обеспечение визита Папы Римского в сентябре.

Большая часть средств предусмотрена на реконструкцию в Аглонской базилике. Также средства необходимы на обеспечение безопасности и порядка, трансляцию мероприятия по ТВ, пресс-центры и другие цели.