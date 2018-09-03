Минюст просит 145 000 евро на освещение СМИ визита Папы Франциска (10)
Общество | 3 сентября 2018 года, 16:53
Министерство юстиции планирует попросить 145 710 евро из средств на непредвиденные случаи, чтобы обеспечить освещение визита Папы Франциска в СМИ.
Соответствующий проект распоряжения Минюста будет рассмотрен на завтрашнем заседании Кабинета министров.
Размер запрошенной суммы — 145 710 евро, из которых Latvijas Radio необходимо 40 210 евро, а LTV — 105 500 евро.
В начале июля правительство поддержало выделение 806 202 евро Минюсту на обеспечение визита Папы Римского в сентябре.
Большая часть средств предусмотрена на реконструкцию в Аглонской базилике. Также средства необходимы на обеспечение безопасности и порядка, трансляцию мероприятия по ТВ, пресс-центры и другие цели.
Кто приглашал Папу тот пусть и платит.
116
Ответить
Католики свои грехи не за какие деньги не отмолят .
19
Ответить
скромненько :)
18
Ответить
Показать все (10)