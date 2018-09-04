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В парке Узварас посланник мира Юджи Миата и глава правления Rīgas meži Улдис Зоммерс посадили дерево как символ мира, таким образом оставив свое послание о мире и защите среды.

В год столетия стран Балтии эколог Юджи Миата начал свое шествие по "Балтийскому пути", которые люди организовали в 1989 году. Он начал свой путь в Таллине 4 июля этого года и отправился пешком в Вильнюс, на своем пути сажая деревья и вдохновляя жителей стран Балтии.

Юджи Миата начал свою акцию в 2007 году.

"В это время человечество столкнулось с серьезными проблемами, такими, как изменения климата, глобальное потепление, бедность, войны и так далее. Настало время обратить внимание на индивидуальную ответственность, чтобы сделать наш мир лучше", - говорит эколог.

За 10 лет Миата прошел 13 100 км через 21 страну, посадив там 5023 дерева, прочитав лекции в 800 школах и оказав помощь 300 детским домам.

Юджи Миата считает, что у Латвии есть большой потенциал, чтобы побудить общество думать о балансе между природой и людьми. Из Латвии он отправился в Вильнюс, куда надеется прибыть 21 сентября, в Международный день мира, который был учрежден ООН. Миата также планирует организовать еще один поход, когда будет отмечаться 30 лет со дня Балтийского пути.