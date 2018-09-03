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В предстоящую субботу 8 сентября во Всемирный день физиотерапии с 12.00 до 15.00 на спортивной базе Ghetto Games в Гризинькалнсе (Рига, ул.Пернавас 42) уже второй год подряд будет отмечаться День детской реабилитации – праздник, посвященный детям и подросткам с двигательной дисфункцией, их семьям, друзьям и родственникам.

«Цель Дня детской реабилитации — способствовать интеграции в общество детей с двигательной дисфункцией, а также поддержать и подбодрить детей не поддаваться трудностям и осуществить свои мечты» — говорит руководитель благотворительного фонда Ziedot.lv Рута Диманта.

Она указала, что в 2017 году в реабилитационном центре Poga помощь получили уже 672 пациента, посетив 7419 занятий и получив 1649 консультаций. Кроме того, приобретено 6 новых устройств, способствующих новым возможностям реабилитации, отвечая на необходимость стимулировать развитие детей и молодежи новыми и инновационными технологиями.

В рамках Дня детской реабилитации у детей и подростков с двигательной дисфункцией будет возможность встретиться со сверстниками, Айгаром Апинисом и другими латвийскими параолимпийскими спортсменами, участвовать в различных спортивных, развлекательных и творческих мероприятиях, а также приобщиться к занятиям по канис-терапии, которые будет вести общество канис-терапии Maigais suns.

Также участников мероприятия будут ожидать музыкальные сюрпризы от детской вокальной студии Knīpas un knauķi и от певиц Аминаты и Сабине Березиных.

Особые мероприятия в День детской реабилитации подготовлены и для родителей — с лекциями во время мероприятия выступит доктор психологических наук, когнитивно-бихевиоральный психотерапевт Диана Занде.

Темы лекций — «Как справиться с чувством вины в семьях, где растут дети с двигательной дисфункцией?» и «Чувства здоровых детей в семье, в которой растут дети с двигательными дисфункциями».

Невролог реабилитационного центра Poga доктор Микус Дирикс расскажет о проблемах в сфере реабилитации. Также клинический психолог Зане Кронберга и руководитель Латвийского общества аутизма Лига Берзыня поделятся ценными советами по вопросам воспитания детей с двигательной дисфункцией. О создании кофейного домика Kurts Coffee, чтобы помочь своему сыну, расскажет Кетия Карлсоне.

День детской реабилитации в Латвии проводится уже второй год подряд в рамках благотворительной акции, организованной совместно реабилитационным центром Poga и розничной сетью Maxima Latvija.

Организаторы мероприятия приглашают детей и взрослых не бояться погодных условий и отправиться на мероприятие, чтобы провести активный и творческий день вместе. В случае дождя мероприятие пройдет в палатках. Вход на мероприятие бесплатный.