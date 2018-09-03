На рижском кладбище ограбили пенсионерку
Общество | 3 сентября 2018 года, 17:53
В воскресенье днем, 2 сентября, на Ивановском кладбище в Риге у 79-летней пенсионерки проходившая мимо женщина выхватила сумку и бросилась бежать. По словам пострадавшей, в сумке находились 200 евро.
Пенсионерка стала кричать и звать на помощь. Ее крики услышал мужчина поблизости, который догнал женщину и вызвал полицию.
Проверив ее личность, стражи порядка установили, что 39-летняя воровка уже была судима за кражу.
Сумка была возвращена владелице, по отношению к подозреваемой избрана мера пресечения — полицейский надзор. Полиция выражает благодарность прохожему, который не остался равнодушным и помог.
Фото: pixabay.com