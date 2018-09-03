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В воскресенье днем, 2 сентября, на Ивановском кладбище в Риге у 79-летней пенсионерки проходившая мимо женщина выхватила сумку и бросилась бежать. По словам пострадавшей, в сумке находились 200 евро.

Пенсионерка стала кричать и звать на помощь. Ее крики услышал мужчина поблизости, который догнал женщину и вызвал полицию.

Проверив ее личность, стражи порядка установили, что 39-летняя воровка уже была судима за кражу.

Сумка была возвращена владелице, по отношению к подозреваемой избрана мера пресечения — полицейский надзор. Полиция выражает благодарность прохожему, который не остался равнодушным и помог.

Фото: pixabay.com