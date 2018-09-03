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На латвийских автодорогах установлено еще несколько новых стационарных фоторадаров - в Адажи, Вангажи и Вецумниеки, сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Теперь на дорогах действуют в общей сложности 90 стационарных фоторадаров. В ближайшее время фоторадары будут установлены также в Таурене и Сапас. С картой, где установлены фоторадары, можно ознакомиться ЗДЕСЬ

Перед всеми фоторадарами установлены информационные дорожные знаки, информирующие автоводителей о разрешенной скорости движения и установленном фоторадаре.

Согласно утвержденному правительством плану, до конца года на латвийских дорогах будут действовать 100 фоторадаров.

Места установки фоторадаров согласовываются CSDD, Госполицией, предприятием Latvijas Valsts ceļi и местными самоуправлениями.