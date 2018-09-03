Дороги Латвии пополнились очередной порцией фоторадаров (3)
На латвийских автодорогах установлено еще несколько новых стационарных фоторадаров - в Адажи, Вангажи и Вецумниеки, сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).
Теперь на дорогах действуют в общей сложности 90 стационарных фоторадаров. В ближайшее время фоторадары будут установлены также в Таурене и Сапас. С картой, где установлены фоторадары, можно ознакомиться ЗДЕСЬ
Перед всеми фоторадарами установлены информационные дорожные знаки, информирующие автоводителей о разрешенной скорости движения и установленном фоторадаре.
Согласно утвержденному правительством плану, до конца года на латвийских дорогах будут действовать 100 фоторадаров.
Места установки фоторадаров согласовываются CSDD, Госполицией, предприятием Latvijas Valsts ceļi и местными самоуправлениями.
Uz Latvijas ceļiem darbu uzsākuši vairāki jauni stacionārie fotoradari - tie atrodas Ādažos, Vangažos (abos virzienos), kā arī Vecumniekos. Līdz ar to uz ceļiem kopumā darbojas 90 radari. https://t.co/M57nFa6qZA pic.twitter.com/bm6PTnqrRS— CSDD (@CSDD_LV) 3 сентября 2018 г.