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Житель Юрмалы Владимир Дубровский предлагает родителям детей с особыми потребностями воспользоваться его предложением и посещать бассейн, расположенный в его частном доме. Также этими услугами могут воспользоваться взрослые, нуждающиеся в реабилитации, но по предварительной договоренности. Об этом в своем Facebook написала писательница Анна Старобинец.

"Мой друг приглашает в свой бассейн детей-инвалидов с родителями. Совершенно бесплатно. Подвоха никакого нет, он просто хороший человек. До этого он неоднократно звонил в благотворительные организации с тем же предложением – ему отвечали, что это очень круто и спасибо, но ни одну семью так никогда и не прислали", - написала Анна.

"Бассейн не очень большой, но симпатичный, и он подходит для купания инвалидов, потому что в нем есть поручни с двух сторон по всей длине. Можно доехать прямо до бассейна на инвалидном кресле. Единственное: возможности заехать прямо в воду на коляске нет. Во все помещения (бассейн, туалет, душ) – отдельный вход с улицы без всяких ступенек. А еще есть сад и есть комната, где можно после купания выпить чаю. Родителям, которым хочется воспользоваться предложением Володи, нужно написать ему лично вот сюда: baseinsjums@gmail.com", - сказано в сообщении.

Сам Владимир добавил, что это предложение касается всех, кто находится в Латвии, как местных жителей, так и приезжих.

"Это предложение для всех, кто в Латвии, независимо живёте вы здесь или приехали на выходные из другой страны. И не только для детей с особыми потребностями, но и для тех, кто перенёс операцию и врачи рекомендовали "хорошо бы в бассейн походить". И взрослых тоже жду, но в те моменты, когда будут "окна" между детьми", - написал Владимир.

Фото: из личного архива Владимира Дубровского