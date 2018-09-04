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Большинство предпринимателей в Латвии обеспокоены нехваткой рабочей силы и предполагают, что в ближайшее время придется завозить работников из-за рубежа, но, как пишет Latvijas Avīze, не все так однозначно.

Как свидетельствует опрос владельцев крестьянских хозяйств, люди есть, но вот добропорядочных работников не найти.

"Не хватает работников. Таких, на которых можно положиться, еще поискать надо. Мне на все время помощников не надо. Многое, что уже сделано, но вот, например, собрать картофель. Можно обойтись и с помощью родных и друзей. Но что-то в государстве не ладно, больше всего тревожит, что теряются ценности - хорошая работа и доверие", - сказала владелица хозяйства "Сидраби" в Кокнесской волости Инита Спроге.

В свою очередь глава крестьянского хозяйства Stārķi в Даугавпилсском крае Роберт Йонанс говорит, что из-за нехватки работников, приходится полагаться на свои силы.

"У моего сына тоже крестьянское хозяйство. Сейчас навалилась сезонная работа - сбор урожая, посев озимых. Приходится довольствоваться своими силами и силами соседних хозяйств. Работу можем делать только кругом уже проверенных людей, которым можно довериться, которые этим живут и дорожат урожаем, который нужно собрать быстро и лучше", - говорит Йонанс.

А вот Валдис Пиекусс указал, что его хозяйство спасает только то, что это семейный бизнес.

"Люди есть, рабочей силы нет. Многие научились не работать. А многие вообще больше не хотят работать. Правда слишком горькая. Я, владелец хозяйства, работу не даю, не потому, что не хочу, но потому, что некому ее дать. Осенью на селе всегда очень много работы. О себе скажу так: Слава Богу, наше хозяйство является семейным делом!", - сказал владелец крестьянского хозяйства Oši в Виеситском крае.