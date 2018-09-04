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Некая рижанка написала письмо Latvijas Avīze, в котором выразила возмущение по поводу того, что в только что открывшемся магазине мебели IKEA покупателей не обслуживают на государственном языке. Представители IKEA принесли извинения и обещали разобраться в ситуации.

"Я вернулась на постоянное проживание в Латвию после 68 лет проживания в Швеции. На русском языке общаюсь совсем плохо. После того, как меня отказались в новом магазине обслужить на латышском языке, я решила этот магазин больше не посещать", - сказала LA рижанка Анита Павулане.

Она призналась, что ей стыдно за IKEA

"Обычно, если продавец в магазине говорит со мной только на русском языке, я оставляю корзинку с покупками и ухожу прочь. В этот раз мой внук устал, поэтому покупку все же сделала. Продавщица IKEA говорила со мной на английском языке. Кроме того, странно, что у кассы меня обслуживала женщина, тогда как на чеке было указано мужское имя "Петерис"...В каждом магазине с покупаталем надо говорить на государственном языке. В дальнейшем мебель буду заказывать у местныхз умельцев, будет дороже, но хоть деньги будут оставаться в Латвии. Я бывала в магазинах IKEA также в США и в Швеции, но нигде такого поверхностного и безразличного отношения не чувствовала, как в рижском магазине", - сказала женщина.

Ситуацию LA прокомментировала пресс-представитель IKEA в странах Балтии Рената Данти.

"Мы приносим извинения за возникшую ситуацию, когда работник кассы не смог правильно общаться на государственном языке. Хочу подчеркнуть, что интервью с будущими работниками проводились, согласно закону, на латышском языке, чтобы убедиться в его знаниях госязыка. Сейчас мы проанализируем случившееся и проведем необходимые улучшения, чтобы работники, особенно те, кто обслуживает клиентов, могли с ними общаться на латышском или другом приемлемом для клиента языке", - сказала Данти.