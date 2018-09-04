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Функцию надзора за фейковыми новостями на интернет-порталах следует выполнять правоохранительным учреждениям, сообщила председатель правления Латвийской ассоциации журналистов Ивонна Плауде.

По ее мнению, с точки зрения профессиональности этики и журналистики, следить за авторами ложных новостей может сама отрасль.

"Ассоциация журналистов уже на данный момент взяла на себя ответственность ведения инициативной группы. Ассоциация призывает издателей и сообщества создать механизм самоорганизации - омбудсмена СМИ. Однако стоит отметить, что у него не будет функции административного или уголовного наказания", - пояснила Плауде.

Председатель правления ассоциации подчеркнула, что омбудсмен СМИ будет инструментом медиации между обществом и отраслью журналистики, а также будет поддерживать профессиональные стандарты этики и журналистики.

Между тем Плауде добавила, что фейковые новости не являются нарушением этики.

"Государство само определяет, кто следит за тем, соблюдаются правила или нет. Распространяющие фейки СМИ живут за счет кликбейт-бизнеса, а это вопрос для Экономической полиции, потому что кликбейт можно считать мошенничеством. Если СМИ зарегистрировано, это касается и прав потребителя", - указала Плауде.

Она добавила, что у каждого СМИ есть свой надзиратель.

"Если это электронное СМИ, за ним следит Национальный совет по электронным СМИ, а все то остальное, что относится к нарушениям в правах потребителей, как в этом случае, когда людей обманывают и создается небезопасная среда, тогда это точно является ответственностью правоохранительных учреждений", - отметила председатель правления ассоциации.

На данный момент Уголовный закон предусматривает возможности призвать к ответственности авторов и публикаторов фейковых новостей, однако в государстве нужно определить учреждение, которое следило бы за распространением таких публикаций в интернете.

Напомним, в конце августа Госполиция задержала латвийского репера Neids, который придумывал и публиковал фейковые новости. Суд постановил заключить его под стражу.

Также был задержан и несовершеннолетний сообщник музыканта, однако к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Фото из pixabay.com