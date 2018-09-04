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Латвия богата полудрагоценными камнями. В этом многих людей, в том числе и геологов, убедил мастер по обработке камней из Литене, геммолог Айнис Воробьев. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на передачу "900 секунд".

Все свои знания Воробьев получил в ходе самообучения. Геммолог сам научился обрабатывать камни, что удивило зарубежных мастеров.

Воробьев указал, что увлекся полудрагоценными камнями много лет назад, однако решающей стала ситуация, когда геммолог стал безработным и ему понадобилось новое занятие.

"Тогда, когда потерял работу, у меня была мечта найти латвийский метеорит. Целый сезон жертвовал время на поиски метеоритов. Ничего не получилось, потому что, теоретически, они здесь есть, но найти их очень тяжело", - отметил Воробьев.

Поскольку метеорит Айнису найти не удалось, он решил поехать в Норвегию и искать полудрагоценные камни там, однако, когда он открыл книгу о камнях, понял, что многие из них видел и в Латвии. Геммолог уже отыскал впечатляющее количество латвийских самоцветов, образцы которых Воробьев показывает посетителям его мастерской.

По его словам, в мастерскую приезжали и университетские геологи, которые были сильно удивлены находке Воробьева.

"Сколько ни говорил с геологами, они даже и не подозревали, что такое бывает", - добавил геммолог.

К Воробьеву приезжали и мастера из Финляндии, которые хотели удивить латвийцев привезенным финским полудрагоценным камнем, однако такой же самоцвет есть и в коллекции латвийского геммолога.

В передаче отметили, что Айнис Воробьев также стал экспертом по подделкам. Ни раз его гости оказывались обманутыми, когда узнавали, что их приобретение является подделкой. По словам геммолога, самый простой способ узнать, настоящий ли полудрагоценный камень, провести по нему стеклом.

Свои камни Айнис проверял в Тартусском университете, куда он доставил 218 килограммов различных образцов самоцветов и получил официальное признание того, что в Латвии есть свои полудрагоценные камни.

В "900 секунд" также добавили, что метеорит Айнис искал с целью заработать, потому что один грамм латвийского метеорита стоит около 200 евро.

Фото из flickr.com/just.Luc