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Согласно новейшему Рыбному гиду Всемирного фонда дикой природы (WWF) и сообщениям ООН, треть из всех рыбных ресурсов в Латвии истощена и, среди находящихся под угрозой исчезновения видов находятся многие балтийские виды рыб. Об этом в интервью передаче "900 секунд" рассказала руководитель программы пресной воды и Балтийского моря Всемирного фонда природы Элза Озолиня, пишет Skaties.lv .

Чтобы привлечь внимание к сокращающимся рыбным ресурсам, WWF выпустил уже десятое издание Рыбного гида, который помогает потребителям и торговцам ориентироваться в большом ассортименте морских и пресноводных продуктов.

Фонд уже призывал отказаться от потребления балтийских трески и угря. Озолиня добавила, что в скором времени могут быть выловлены последние угри.

По ее словам, в новейшем Рыбном гиде есть разделение по трем цветам, которыми обозначаются находящиеся под угрозой виды. Представитель WWF отметила, что, например, щуку и судака все таки лучше выбирать из рыбных хозяйств, потому что они Между тем килька находится в зеленом списке - это означает, что на данный момент ее можно ловить и употреблять в пищу.

Предыдущий Рыбный гид был опубликован в 2015 году. Озолиня подчеркнула, что красный и желтый список в этом году стали длиннее.

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