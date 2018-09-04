Общество |

В редакцию Mixnews поступила просьба помочь найти утерянный кошелек с документами. Документы в утерянном кошельке зарегистрированы на имя Mihails Ņikulkins.

Кошелек, в котором находились э-талон, ID карта и банковская карточка, был утерян в маршрутке в Кенгарагсе.

Также в кошельке была банковская карта и 20 евро. Просьба нашедшего обратиться к хозяину кошелька по телефону 25513877 или сообщить в редакцию Mixnews (тел.67001027).