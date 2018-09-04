Просьба о помощи: рижанин ищет утерянный кошелек (3)
Общество | 4 сентября 2018 года, 13:35
В редакцию Mixnews поступила просьба помочь найти утерянный кошелек с документами. Документы в утерянном кошельке зарегистрированы на имя Mihails Ņikulkins.
Кошелек, в котором находились э-талон, ID карта и банковская карточка, был утерян в маршрутке в Кенгарагсе.
Также в кошельке была банковская карта и 20 евро. Просьба нашедшего обратиться к хозяину кошелька по телефону 25513877 или сообщить в редакцию Mixnews (тел.67001027).
Опасайтесь карманников.!
Воруют в Центре, (в транспорте при посадке), на Базаре..
Украл.. и тут же передал подельнику..
При выходе из транспорта они тут же забирают деньги из кошелька/портмоне..
.. а кошелёк/портмоне тут же выбрасывают в мусорную урну или в подворотню или за угол..
.. чтобы незаметно для окружающих
Раз 10 находил кошельки/портмоне с документами. правами водительскими и карточками банковскими.
Возвращал людям документы..
Звонил в Банк - просил найти.. -- а Банкам пофуй..
.. только карточку заблокируют и всё..