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Шестой год подряд Латвийская организация родителей Mammamuntetiem.lv готовится провести в воскресенье, 9 сентября, в рижском Верманском парке фестиваль отцов, посвященный Дню отца.

Праздник начнется с традиционного шествия в сопровождении оркестра Земессардзе от памятника Cвободы (время старта 12:00) и завершится в парке в 17:00.

В шествии может принять участие каждая семья, которая хочет поздравить отцов во всей Латвии.

Фото: mammamuntetiem.lv/Andris Barbāns