В Риге пройдет шествие и фестиваль в честь Дня отца
Общество | 4 сентября 2018 года, 13:29
Шестой год подряд Латвийская организация родителей Mammamuntetiem.lv готовится провести в воскресенье, 9 сентября, в рижском Верманском парке фестиваль отцов, посвященный Дню отца.
Праздник начнется с традиционного шествия в сопровождении оркестра Земессардзе от памятника Cвободы (время старта 12:00) и завершится в парке в 17:00.
В шествии может принять участие каждая семья, которая хочет поздравить отцов во всей Латвии.
Фото: mammamuntetiem.lv/Andris Barbāns