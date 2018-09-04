LTV и Latvijas Radio получат 145 000 евро на освещение визита папы Франциска (18)

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Общество | 4 сентября 2018 года, 14:28

Кабинет министров одобрил запрос Министерства юстиции о выделении 145 710 евро из средств на непредвиденные случаи, чтобы обеспечить в общественных СМИ освещение визита папы Франциска.

Размер запрошенной суммы — 145 710 евро, из которых Latvijas Radio получит 40 210 евро, а LTV — 105 500 евро.

Министерство юстиции отмечает, что будущий визит папы Римского важен как в международном масштабе, так и в культурно-историческом смысле для самой Латвии. Европейский вещательный союз (EBU) так же указывает на необходимость сохранения визита папы в государственной хронике столетия.

В начале июля правительство поддержало выделение 806 202 евро Минюсту на обеспечение визита Папы Римского в сентябре.

Большая часть средств предусмотрена на реконструкцию в Аглонской базилике. Средства необходимы на обеспечение безопасности и порядка, трансляцию мероприятия по ТВ, пресс-центры и другие цели.

Напомним, как ранее писал Mixnews, день визита папы римского в Латвию, 24 сентября, будет официальным выходным днем.

Комментарии 18
СОВЕТНИК БОГА3 часа назад
ЛИВОНСКИЙ ОРДЕН Католиченский
ОККУПИРОВАЛ ЛАТВИЮ и ГРАБИЛ ЛАТЫШЕЙ с 1198 г..!!!
Тогдашний Папа в Ватикане (из Рима) отдал Приказ.
Необходимо Посчитать Ущерб и Латышам выплатить компенсацию..!
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Гур3 часа назад
Добре попилят.Ну лафы думаю не много уже осталось.
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Garik2 часа назад
И кто ж там, за такие бабки, сутками с фонариком ходить будет? Освещать, так сказать вИзит? Я согласный за сумму вдесятеро меньше! Дадите? Ох уж, наша Латвияс NOKIA - пилить даже не взирая на святость?
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