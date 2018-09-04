Общество |

Министерство благосостояния с 1 января 2019 года планирует в течение года реализовать пилотный проект по оказанию пенсионерам финансовой помощи для протезирования зубов. Это предусмотрено информационным докладом, принятым сегодня правительством к сведению.

В 2019 году планируется оказать поддержку 120 людям в возрасте старше 65 лет, которым полностью потерянные зубы заменят съемными протезами.

Общие расходы на реализацию проекта исчисляются в 18 тыс. евро. Планируется, что государство оплатит пенсионерам 70% расходов на протезирование зубов, но не больше 150 евро на человека.

В реализации проекта будут участвовать Институт стоматологии и студенты зубоврачебного факультета Рижского университета Страдиня.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download