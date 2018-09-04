Государство оплатит некоторым пенсионерам установку зубных протезов (3)

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Общество | 4 сентября 2018 года, 19:42

Министерство благосостояния с 1 января 2019 года планирует в течение года реализовать пилотный проект по оказанию пенсионерам финансовой помощи для протезирования зубов. Это предусмотрено информационным докладом, принятым сегодня правительством к сведению.

В 2019 году планируется оказать поддержку 120 людям в возрасте старше 65 лет, которым полностью потерянные зубы заменят съемными протезами.

Общие расходы на реализацию проекта исчисляются в 18 тыс. евро. Планируется, что государство оплатит пенсионерам 70% расходов на протезирование зубов, но не больше 150 евро на человека.

В реализации проекта будут участвовать Институт стоматологии и студенты зубоврачебного факультета Рижского университета Страдиня.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 3
?????2 часа назад
"Общие расходы на реализацию проекта исчисляются в 18 тыс. евро...."

"Кабинет министров одобрил запрос Министерства юстиции о выделении 145 710 евро из средств на непредвиденные случаи, чтобы обеспечить в общественных СМИ освещение визита папы Франциска...."
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О чем можно говорить?9 минут назад
Если средняя пенсия ниже уровня бедности.150-это только пенсионер чтобы ноги не протянул. Предложили бы ещё фитнес или салон красоты. Ну блин, придумали тоже.
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Нить22 минуты назад
:)Кашпировский будет делать установку?
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