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6-го сентября в Риге пройдет торжественное открытие первого авторизованного магазина электроники Xiaomi. Как сообщают представители магазина, с 17 часов по адресу Тербатас, 14 можно будет купить смартфон за 10 евро.

Xiaomi – признанный во всем мире бренд электроники. Девиз компании: "Инновации должны быть доступны каждому". Пользователи ценят продукты Xiaomi за сочетание высокого качества и доступной стоимости, что выгодно отличает ее от других производителей. Ассортимент компании широк и включает в себя смартфоны на собственной прошивке MIUI и чистом Android (совместный проект с Google), переносную электронику, бытовую технику, средства передвижения, аудио- и видеогаджеты, и т.д.

Ознакомиться и получить возможность приобрести продукцию Xiaomi по специальным ценам (смартфон Redmi 5A – 10 евро, смартфон Redmi 5 – 25 евро, пауэрбанк 5000 мАч – 5 евро), а также получить подарок при покупке можно уже в ближайший четверг.

Актуальную информацию по расширению ассортимента магазина можно узнать в официальном сообществе Xiaomi Latvia на Facebook.

Как отмечают представители магазина, поставки товаров являются официальными, а устройства соответствуют всем требованиям и нормам, безопасны в использовании, подлежат гарантийному сервисному обслуживанию на территории Балтии. Квалифицированные консультанты помогут выбрать устройство, а также осуществить первоначальную настройку после покупки.