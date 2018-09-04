В Риге открывается первый магазин электроники Xiaomi (2)

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Общество | 4 сентября 2018 года, 18:11

6-го сентября в Риге пройдет торжественное открытие первого авторизованного магазина электроники Xiaomi. Как сообщают представители магазина, с 17 часов по адресу Тербатас, 14 можно будет купить смартфон за 10 евро.

Xiaomi – признанный во всем мире бренд электроники. Девиз компании: "Инновации должны быть доступны каждому". Пользователи ценят продукты Xiaomi за сочетание высокого качества и доступной стоимости, что выгодно отличает ее от других производителей. Ассортимент компании широк и включает в себя смартфоны на собственной прошивке MIUI и чистом Android (совместный проект с Google), переносную электронику, бытовую технику, средства передвижения, аудио- и видеогаджеты, и т.д.

Ознакомиться и получить возможность приобрести продукцию Xiaomi по специальным ценам (смартфон Redmi 5A – 10 евро, смартфон Redmi 5 – 25 евро, пауэрбанк 5000 мАч – 5 евро), а также получить подарок при покупке можно уже в ближайший четверг.

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Актуальную информацию по расширению ассортимента магазина можно узнать в официальном сообществе Xiaomi Latvia на Facebook.

Как отмечают представители магазина, поставки товаров являются официальными, а устройства соответствуют всем требованиям и нормам, безопасны в использовании, подлежат гарантийному сервисному обслуживанию на территории Балтии. Квалифицированные консультанты помогут выбрать устройство, а также осуществить первоначальную настройку после покупки.

Комментарии 2
РосКомНадзор3 часа назад
Ikea, Xiaomi... Что дальше? Магазин «Пятёрочка»? Боюсь представить, какая Там очередь будет. Но надо сходить. Хиаоми очень хороший продукт.
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Домовой1 час назад
Плохая рекламма, очень непорядочная ... по последствиям. Начнут становиться в очередь затемно ( ХАЛЯВА ЖЕ!!!), потом начнутся споры в очереди, а когда откроют магазин, то очереди не будет , а будет РАЗЪЯРЁННАЯ ТОЛПА, топчущая и всё громящая ( в том числе и магазин ). Самих то товаров для рекламмы будет немного, значительно меньше чем желающих. Не хорошая затея. Лучше бы сразу продавали по установленному прейскуранту и не вводили людей в ГРЕХ И ТРАВМЫ.
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