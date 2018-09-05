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31-летняя Диана Гаура, уроженка Латвии, которая уже 15 лет работает в Великобритании, возможно, пропала при неизвестных обстоятельствах.

В поисковую организацию Bezvests.lv обратилась за помощью мать пропавшей молодой женщины.

Она рассказала, что уже восемь месяцев - с самого Рождества, когда последний раз отправляла по почте поздравительную открытку дочери, никаких вестей от нее не получала.

Телефон на звонки и сообщения не отвечает, а все письма возвращаются назад в Ригу. Какое-то время Диана работала в кафе.

"Если раньше Диана приезжала в Латвию регулярно, то сейчас давно не появлялась, не приехала и на похороны отца, о которых ее извещали", - рассказывает мать пропавшей женщины.

Возможно кто-то из соотечественников из Латвии, работающих в Великобритании, видел Диану Гауру или работал с ней вместе. Просьба всех, кто владеет какой-нибудь информацией обращаться в поисковую организацию Bezvests.lv.