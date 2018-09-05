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Бюро столетия Латвии недовольно тем, что полуразвалившаяся лестница Вантового моста в Риге прикрыта сеткой с символикой столетия. В бюро отметили, что данное действие с ними согласовано не было, пишет Skaties.lv.

"Мы на данный момент находимся в переговорах с предприятием, которое управляет рижскими мостами, думаем, как могли бы решить эту ситуацию. Они должны были согласовать использование символики столетия", - заявила глава бюро Линда Павлюта.

Перед тем как использовать знак столетия, нужно получить согласие бюро, но в случае с мостовой лестницей, разрешение получено не было. Глава Бюро столетия Латвии считает, что знак принадлежности к столетию в нынешнем исполнении не может остаться на Вантовом мосту.

Между тем как указала представитель Департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола, лестница моста прикрыта для того, чтобы во время летних торжеств ее не было видно. Когда пришлось делать выбор между зеленой защитной сеткой и той, на которой изображены символы столетия, предпочтение отдали последней.

"Лестницу не видно, потому что она закрыта. Казалось, лучше закрыть ее эстетически аккуратной сеткой, а не простой зеленой", - отметила Ахуна-Озола.

Как сообщалось ранее, знак принадлежности к столетию можно использовать на мероприятиях или изображать на товарах и сувенирах, если это было заранее оговорено. Бюро не разрешает использовать символику, например, на алкогольных напитках и товарах для гигиены.

Фото из Skaties.lv