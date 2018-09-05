Общество |

Следующие три дня в Латвии, по всей вероятности, станут самыми теплыми в сентябре - воздух прогреется до +27 градусов, прогнозируют синоптики.

В ночь на четверг местами образуется туман, во второй половине дня температура воздуха повысится до +24 +27 градусов, немного прохладнее будет на части морского побережья. В Курземе местами возможны дождь и гроза.

Такая же температура воздуха ожидается до конца недели. Временами возможна облачность, местами - кратковременные дожди и грозы. Ночью и в утренние часы во многих местах сгустится туман, температура воздуха опустится чуть ниже +10 градусов.

По прогнозам Global Forecast System, температура воздуха существенно понизится со вторника, 11 сентября.

Максимальная температура воздуха в ближайшие дни будет близка к рекордно высокой для сентября, которая была зарегистрирована в Латвии 7 сентября 2008 года, когда она достигла +30,1 градуса.