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Представителя Национального объединения пригласили участвовать в передаче LTV7 "Точки над и", в рамках которой пройдут дебаты кандидатов в депутаты о среднем образовании на языках нацменьшинств. Партия приняла приглашение, однако согласилась поучаствовать в программе только с условием, что член нацблока будет говорить исключительно на латышском языке, сообщается на сайте Национального объединения.

Как отмечает партия, ведущий программы Олег Игнатьев через продюсера проинформировал нацблок о том, что передача идет на русском языке и предусмотрена для русскоязычных зрителей. В случае, если кандидат от нацблока отказывается во время дебатов говорить на русском языке, его участие в них будет аннулировано.

"Прошу до 17.00 сегодняшнего дня дать знать о кандидате в депутаты от нацблока, который был бы готов представить и защитить позицию Национального объединения на русском языке. Прошу принять во внимание то, что любой другой ответ будет автоматически считаться отказом и место для выступления представителя нацблока зарезервировано не будет", - указал Игнатьев.

Партия собирается попросить письменное объяснение ситуации у LTV7, а также обратиться в Национальный совет по электронным СМИ. Председатель нацблока Райвис Дзинтарс считает недопустимым то, что на общественном телеканале нет возможности излагать свои мысли на госязыке.

"Никогда и ни при каких обстоятельствах недопустимо, чтобы на общественном СМИ, которое содержится на деньги налогоплательщиков, кому-то запрещали говорить на госязыке. Здесь Латвия! Это могут не понимать в какой-нибудь конторе "Согласия", но на государственном общественном телевидении это должны понимать", - отметил Дзинтарс.

Ранее сообщалось, что Национальное объединение призывало латвийцев не голосовать за "Согласие" на выборах.