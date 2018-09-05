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В этом году существенно вырос спрос на канцелярские товары, необходимые для различных творческих занятий, сообщает Maxima Latvija.

В августе 2018 года объем продаж красок для рисования в магазинах торговой сети увеличился более чем в два раза, канцелярского клея покупали на 29% больше, а пластилина и массы для лепки - на 22% больше, чем в августе 2017 года, свидетельствуют показатели продаж предприятия.

"В рамках подготовки к новому учебному году среди клиентов Maxima Latvija и в этом году самыми популярными товарами к школе были тетради, авторучки, бумага для рисования, канцелярский клей. Однако, сравнивая спрос на различные категории товаров, мы заметили радующую тенденцию - в этом году увеличились объемы продаж ряда таких материалов, которые способствуют творчеству и подходят для лепки, рисования и живописи. В том числе вырос спрос на такие товары, как цветная бумага, маркеры, фломастеры, акварель, гуашь, кисточки, мелки, ножницы и ножики”, - рассказал директор департамента закупок Maxima Latvija Эдвин Лакстигала.

В целом, в этом году спрос на школьные товары в магазинах Maxima Latvija в августе увеличился на 9% по сравнению с результатами продаж в августе 2017 года. Также выросли продажи калькуляторов (41%), стикеров (35%) и ряда других полезных для школы вещей, например, канцелярских корректоров, обложек для книг и пеналов. Наряду с длинным списком канцелярских товаров на 23% в августе увеличились также объемы продаж детской литературы.

Также жители Латвии выделили деньги и на празднование первого школьного дня, который в этом году отмечали 92% людей, при этом потратив больше денежных средств, чем в прошлом году.

В этом году по сравнению с 2017 годом на 4% выросло число и тех, кто на празднование Дня знаний выделил 21-40 евро (41% всех опрошенных), и тех, кто выделил 41-60 евро (17%).

В свою очередь на 8% уменьшилось количество жителей, которые на 1 сентября выделили сумму до 20 евро - таких было 36%. Неизменным осталось количество людей, которые на праздники тратят более 61 евро - таких в этом и предыдущем году среди опрошенных было 6%.

Жаркая погода в этом году повлияла и на праздничный стол в День знаний. Хотя торт, как обычно, является самой популярной частью праздничной трапезы в первый школьный день - его на стол подавали 76% опрошенных, выросла и популярность свежих и прохладительных продуктов.

По сравнению с предыдущим годом на 30% увеличилось количество людей, которые дополнили праздничный стол коктейлями из мороженого (42%). Свежие фрукты ко Дню знаний в этом году купили на 23% респондентов больше, чем в прошлом - фрукты на праздничном столе были у 36% опрошенных.

Опрос о привычках празднования проводился на сайте Maxima Latvija с 18 по 23 августа, в нем приняли участие 1872 респондента.