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Жители Латвии гордятся своей страной и хотят достичь среднего в ЕС уровня благосостояния, показал последний опрос "Латвийский барометр Baltic International Bank".

Самым радостным событием последних 10 лет опрошенные назвали включение латышского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса в лигу НБА (24%), а самым печальным - золитудскую трагедию (76%).

63% жителей оценивают свою удовлетворенность жизнью на 6-10 баллов по десятибалльной шкале. Средняя оценка составляет 6,1 балла (в 2016 году - 5,94 балла).

Важнейшими отраслями народного хозяйства страны латвийцы считают информационно-коммуникационные услуги (31%), торговлю (30%), строительство (25%) и искусство, развлечения и отдых (18%). Образование, здравоохранение, социальный уход и энергетику важнейшими назвали 4% опрошенных.

55% опрошенных утверждают, что будут гордиться своей страной, если через 10 лет она достигнет среднего уровня благосостояния ЕС, 53% - если она достигнет стабильных экономических показателей, 51% - если улучшит социальную систему и здравоохранение, 24% - если покажет высокие достижения в области науки, спорта и искусства.