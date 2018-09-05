Латвийцы назвали самое радостное и самое печальное событие десятилетия (8)

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Общество | 5 сентября 2018 года, 20:36

Жители Латвии гордятся своей страной и хотят достичь среднего в ЕС уровня благосостояния, показал последний опрос "Латвийский барометр Baltic International Bank".

Самым радостным событием последних 10 лет опрошенные назвали включение латышского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса в лигу НБА (24%), а самым печальным - золитудскую трагедию (76%).

63% жителей оценивают свою удовлетворенность жизнью на 6-10 баллов по десятибалльной шкале. Средняя оценка составляет 6,1 балла (в 2016 году - 5,94 балла).

Важнейшими отраслями народного хозяйства страны латвийцы считают информационно-коммуникационные услуги (31%), торговлю (30%), строительство (25%) и искусство, развлечения и отдых (18%). Образование, здравоохранение, социальный уход и энергетику важнейшими назвали 4% опрошенных.

55% опрошенных утверждают, что будут гордиться своей страной, если через 10 лет она достигнет среднего уровня благосостояния ЕС, 53% - если она достигнет стабильных экономических показателей, 51% - если улучшит социальную систему и здравоохранение, 24% - если покажет высокие достижения в области науки, спорта и искусства.

Комментарии 8
Кристап безусловно большой молодец4 часа назад
Но, если это самое радостное событие десятилетия ...как-то очень грустно мы живём.
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Патриот 4 часа назад
Латыши они и в Африке латыши! Конченные дебилы! Прошу прощения, латвийцев это не касается.
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Самым радостным событием последних 10 лет опрошенные назвали вклю4 часа назад
мне жаль лотышей
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