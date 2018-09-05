Общество |

Неожиданные неприятности возникли у многих латвийских водителей, которые решили отправится в Россию. Латвийская погранслужба сообщила как минимум о четырех случаях, когда водителям пришлось развернуться. Причина — они ехали в Россию на машинах, взятых в лизинг, выяснило Русское вещание LTV7.

Подобная ситуация возникла и на эстонской границе, сообщает эстонский портал Sputnik.ee. Вступление в силу нововведений привело к многочасовым пробкам на эстонско-российской границе.

Как пишет Rus.LSM.lv со ссылкой на LTV7, жительница Латвии Елена Тарновская пыталась въехать в Россию через Эстонию. Эстонских пограничников прошла без каких-либо проблем. А вот с российскими что-то пошло совсем не так. Попасть в РФ ей в итоге не удалось.

"Идем оформлять документы. Оформляют и говорят — вам надо возвращаться. Почему? У вас лизинговые машины. Окей, но у меня доверенность, к тому же моя фамилия вписана в техпаспорт... Если от лизинговой компании проходит хоть одна машина, то больше никакие другие машины от этой лизинговой компании пройти не могут", - сказала Елена.

По словам пострадавшей, можно заплатить депозит. "У меня вышло более 2 тысяч евро! Как платить? — надо заранее перечислением. А кто знал? Так и развернулись назад", - говорит женщина.

По словам Елены, никакой информации об изменениях на КПП не было.

Возможно, непреодолимым препятствием стал федеральный закон номер 289. Он был принят Госдумой и Советом федерации в июле этого года. 193-я статья, пункт 5, подпункт два.

5. Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов обеспечивается в случае временного ввоза в Российскую Федерацию физическим лицом, не имеющим постоянного места жительства в государстве - члене Союза:

2) транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного в иностранном государстве и принадлежащего на праве собственности физическому или юридическому лицу, в собственности которого уже находятся транспортные средства для личного пользования, ранее ввезенные на таможенную территорию Союза и находящиеся под таможенным контролем».

Судя по этой формулировке, действительно нужно уплатить некую таможенную пошлину. В латвийской погранохране Русскому вещанию LTV7 подтвердили — проблемы у водителей, действительно, есть.

Латвийские пограничники были об этом проинформированы уже постфактум, рассказала представитель Погранохраны Иоланта Бабишко.

"Информацию о том, что 4 сентября изменились права заезда в Россию, латвийская погранохрана от российских коллег получила совсем недавно. Эти изменения распространяются и на грузовые, и на легковые автомобили, которые взяты в лизинг. Погранохрана может призвать жителей, которые собираются выехать в Россию на лизинговых автомобилях, быть бдительными. И следить за информацией в прессе. Сейчас известны четыре случая, когда машины возвращались. Но более подробных комментариев пока не можем дать", - сказала представитель латвийской погранохраны.

Что говорят пострадавшие эстонцы

Как сообщил Sputnik Эстония один из пострадавших на переходе Нарва-Ивангород, Николай, он с супругой поехал в Россию на похороны, но не смог пройти границу. "Все документы и расширенная страховка КАСКО у нас были оформлены. Однако таможенник на границе сказал, что от одного конкретного банка пропускается только одна машина в сутки", — рассказал он.

"Давали читать бумагу про этот закон, но она была без печатей и подписей. Информации при въезде нигде не было", — добавил Николай.

В результате он вынужден был вернуться на территорию Эстонии. Николай принял решение сделать вторую попытку и пересечь границу на машине, которая не имеет отношения к банку.

В комментариях к новостям об этом в соцсетях шокированные путешественники рассказывают о разных ситуациях, связанных с новым порядком.

"Запретили въезжать в РФ двум машинах с одним владельцам без уплаты налоговым сборов (25% от стоимости). Соответственно, если кто то на лизинговой машине от сведбанка уже въехал - другому придётся 25% налогов платить".

"Семья ехала на двух машинах , но обе записаны на одного собственника( не в лизинге) ... так одну машину пустили без проблем , а вот вторая попадает уже под эти нововведения"

"Очереди на границе станут меньше, это радует. Одно непонятно,какая разница россиянам,на каких машинах мы въезжаем?"