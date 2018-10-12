Хозяева, отзовитесь! В Риге кто-то выкинул собаку в мешке на улицу (8)
Общество | 12 октября 2018 года, 07:29
В Риге в мешке был найден брошенный годовалый пес, сообщает организация Dzīvnieku Policija в соцсети Facebook. Об этом пишет Nra.lv .
Выкинутый мешок с животным был найден в среду, 10 октября, на перекрестке улиц Даугавпилс и Екабпилс.
Dzīvnieku Policija призывает жителей, у которых есть какая-либо информация о хозяевах пса или людях, выкинувших его, связаться с организацией.
Портал напоминает, что за жестокое обращение с животными физическому лицу может грозить штраф в размере от 7 до 350 евро, а юридическому лицу - от 15 до 700 евро, с конфискацией животного или без.
Фото: facebook.com/dzivnieku.policija
Хозяина найти и упаковать в мешок, и кинуть куда подальше .уроды где.
45
Ответить
Что за твари
130
Ответить
Был бы чипирован. уже нашли бы
17
Ответить
Показать все (8)