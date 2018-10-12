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В Риге в мешке был найден брошенный годовалый пес, сообщает организация Dzīvnieku Policija в соцсети Facebook. Об этом пишет Nra.lv .

Выкинутый мешок с животным был найден в среду, 10 октября, на перекрестке улиц Даугавпилс и Екабпилс.

Dzīvnieku Policija призывает жителей, у которых есть какая-либо информация о хозяевах пса или людях, выкинувших его, связаться с организацией.

Портал напоминает, что за жестокое обращение с животными физическому лицу может грозить штраф в размере от 7 до 350 евро, а юридическому лицу - от 15 до 700 евро, с конфискацией животного или без.

Фото: facebook.com/dzivnieku.policija