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Неясная и непрозрачная система зарплат педагогов создает риск противоправного использования государственных средств и угрожает престижу профессии, считает государственный контролер Элита Круминя.

Госконтроль проверил, законно ли используется в самоуправлениях выделенная государством целевая дотация на зарплаты учителей. В ходе ревизии был сделан вывод, что в системе зарплат учителей необходимы значительные улучшения на уровне как государства, так и самоуправлений и школ.

Ревизия проходила в самоуправлениях Ауце, Буртниеки, Коцены, Кокнесе, Кримулды, Крустпилса, Кегумса, Нереты, Салы и Вецумниеки в 32 учебных заведениях.

Госконтроль констатировал, что ни одна из проверяемых школ не ввела нормы полностью. Нагрузка и зарплата педагогов устанавливаются по усмотрению руководства школ. Только в 12 из 32 школ разработан порядок начисления зарплат и только в пяти школах описан порядок начисления повышенных зарплат. Учителям доплачивают за выполнение их основных обязанностей, например, за классное руководство. Премии выплачиваются без понятных для учителей критериев, и, даже если такие критерии установлены, они не соблюдаются.

Более 44 000 премий в прошлом году выплачены без оценки личного вклада и 32000 премий при его формальной оценке, считает Госконтроль.

В четырех самоуправлениях не соблюдается принцип, предусматривающий, что 20,43% целевой дотации предусмотрены для руководства школ и поддерживающего персонала.

Госконтроль пришел к выводу, что, хотя Министерство образования и науки уже давно старается разработать систему зарплат учителей, основанную на личном вкладе и интенсивности работы, работа проделана недостаточная.