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Жители Латвии - больше всех среди жителей 26 стран ЕС довольны точностью и надежностью движения поездов, показал опрос "Евробарометра", проведенный по заказу Еврокомиссии.

По итогам опроса установлен также общий индекс удовлетворенности пассажирскими железнодорожными перевозками во всем ЕС и в каждой стране-участнице отдельно. Больше всех этими услугами довольны жители Австрии, Ирландии и Португалии. Латвия с индексом 26,2 занимает 13-е место. Средний показатель по ЕС - 25,4.

Самую высокую оценку жители Латвии дали в разделе точности и надежности движения поездов - 85% опрошенных ответили, что удовлетворены ими. Это высшая положительная пропорция во всем ЕС, и в этом разделе Латвия занимает 1-е место. Лишь 2% латвийцев ответили, что недовольны точностью и надежностью движения поездов, а в ЕС в среднем этот показатель составляет 32%.

Возможностями и удобством приобретения железнодорожных билетов удовлетворены 83% опрошенных латвийцев. В этом разделе Латвия занимает 5-е место в ЕС.

Жители Латвии в основном довольны также информацией о графиках движения поездов и доступностью платформ (77%), информацией, предоставляемой пассажирам во время поездки, особенно в случае опоздания поезда (57%). 47% латвийцев удовлетворены доступностью в поездах беспроводного интернета, 61% - помощью персонала поездов, 64% - чистотой и поддержанием порядка в поездах, 75% - высокой доступностью сидячих мест.

Фото: jekabpils.lv