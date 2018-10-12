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С 22 по 25 сентября с визитом в странах Балтии побывал папа римский Франциск. Численность католиков в Латвии составляет около 415 000 человек, в Литве - 2 752 447 человек, а в Эстонии меньше всего - 5 745. Neatkarīgā Rīta Avīze решила сравнить, сколько потратила на понтифика каждая из стран.

По данным Совета по фискальной дисциплине, на обеспечение визита Папы Римского в Латвии было выделено 738 605 евро из средств на непредвиденные случаи. Всего на понтифика потратили 1,16 млн евро из средств налогоплательщиков.

Литва, которая считается самой северной страной мира с преобладающим католическим населением, выделила на двухдневный визит папы 1, 45 млн евро из ранее запланированных бюджетных средств.

Согласно информации местных СМИ, расходы Эстонии на встречу понтифика составили 37 000 евро.

Латвия стала также единственной из трех стран Балтии, которая установила выходным день визита папы римского Франциска в Латвию 24 сентября.