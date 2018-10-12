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Сегодня, после полудня, в Лиепае воздух прогрелся до +21 градуса, это новый национальный рекорд тепла для 12 октября, свидетельствуют данные станций метеонаблюдения и Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд для 12 октября был зарегистрирован в Латвии в 1955 году и составил +19,9 градуса.

До +21 градуса столбик термометра сегодня поднялся и в Лиепайском порту, и в Лиепайском аэропорту. На большей части территории Латвии воздух прогрелся до +17..+20 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни рекорды тепла тоже будут превзойдены.

Самая высокая температура ожидается в ближайшие три дня. Возможно, во вторник через Латвию пройдет атмосферный фронт с небольшим дождем и похолоданием, а значительно более прохладная погода прогнозируется с пятницы, 19 октября.

В условиях антициклона ночью и утром ожидается туман. Ночная температура будет выше нуля, максимальная температура днем может достигнуть +17..+22 градусов. Ожидается, что будут побиты температурные рекорды не только отдельных дней, но и второй декады октября.

Фото: pixabay.com