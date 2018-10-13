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В субботу в Латвии продолжается бабье лето - день будет солнечным, будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха во второй половине дня на большей части территории страны воздух прогреется до +17..+21 градуса, чуть прохладнее будет на востоке страны и на побережье.

В Риге сегодня во второй половине дня ожидается до +20 градусов.

Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура 13 октября была зарегистрирована в Латвии в 1967 году, когда в этот день воздух прогрелся до +21,8 градуса, в том числе в Риге - до +20,4 градуса.

В пятницу на 10 станциях метеонаблюдений превзойден рекорд максимальной температуры воздуха для 12 октября, а на пяти - также рекорд для второй декады октября, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Рекорд второй декады октября побит в Айнажи, Лиепае, Павилосте, Руцаве и Вентспилса, для 12 октября - также в Салдусе, Стенде, Звейниекциемсе, Приекули и Скривери.

В Лиепае, Павилосте и Вентспилсе температура воздуха в пятницу достигла +21 градуса. Прежний рекорд тепла для 12 октября в Латвии был зарегистрирован в 1955 году в Резекне и составил +19,9 градуса, новый установлен в Вентспилсе и составил +21,3 градуса.

На большей части территории страны температура воздуха повысилась +17..+20 градусов, в том числе в Риге - до неполных +19 градусов.