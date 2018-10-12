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Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил закон о публикации документов КГБ Латвийской ССР и поправки к закону о защите прав потребителей, ограничивающие выдачу так называемых быстрых кредитов, сообщили в президентской канцелярии.

Касательно закона о публикации документов КГБ Вейонис отметил, что к столетию государства в этом вопросе надо наконец поставить точку.

При этом он подчеркивает, что публикуемая в этом году информация будет неполной, и обнародованные имена сами по себе ничего не скажут о сделанном конкретным человеком. "Прежде чем спешить с выводами, важно дождаться и ознакомиться с дополнительной информацией. Поспешно делая выводы, мы рискуем создать ошибочное понимание истории", - сказал президент.

Valsts prezidents @Vejonis izsludinās grozījumus likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” un grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā https://t.co/HRhVsM3SqP pic.twitter.com/weUzZBVMzK — Valsts prezidents (@Rigas_pils) October 12, 2018

Что касается поправок к закону о защите прав потребителей, Вейонис пояснил, что проблемы в секторе небанковского кредитования наблюдаются уже давно. "Многие жители Латвии из-за необдуманного заимствования и легко доступных кредитов попали в долговое ярмо. К сожалению, сектор не смог упорядочиться сам, уравновесив интересы бизнеса и права потребителей", - сказал президент.

Быстрые кредиты не должны быть способом решения социальных проблем, подчеркнул он. "Это очень дорогой способ, который приводит к еще большей бедности. Поэтому в целом я одобряю принятые Сеймом в интересах общества поправки", - пояснил Вейонис.

Как сообщалось, 4 октября Сейм в окончательном чтении принял закон о публикации документов Комитета госбезопасности ( КГБ) в интернете в этом году.

Будут опубликованы агентурные картотеки, картотека учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, содержащие информацию о штатных сотрудниках и имеющиеся в архивах описания Центрального комитета компартии Латвии.

Центру документирования последствий тоталитаризма поручено до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года.

С 1 мая 2019 года планируется публикация и других документов КГБ.

4 октября Сейм в окончательном чтении принял также поправки к закону о защите прав потребителей, ограничивающие выдачу так называемых быстрых кредитов.

Согласно принятым поправкам, сумма договора о кредитовании потребителей, заключенного на срок до 30 дней и предусматривающего выплату кредита одним платежом, не может превышать 50% установленной в Латвии минимальной зарплаты или 215 евро, а срок выплаты кредита запрещено продлевать больше двух раз.

Чтобы кредитор мог оценить платежеспособность потребителя, установлено, что на полученной от самого потребителя информации можно основываться только в том случае, когда она является достаточной и документально обоснованной. Кредитор обязан также при посредничестве бюро кредитной информации взаимно обмениваться сведениями об обязательствах потребителя и поручителя и о ходе их выполнения.

Поправки, касающиеся общих кредитных расходов и рекламирования кредитных услуг, вступят в силу 1 июля 2019 года, остальные - 1 января 2019 года.

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