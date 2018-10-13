Общество |

В столицах стран Балтии на прошедшей рабочей неделе продолжали расти цены на топливо, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

В Риге на АЗС Circle K 95-й бензин на этой неделе подорожал на 2,3% - до 1,352 евро за литр, а цена дизельного топлива повысилась на 3,2% - до 1,302 евро за литр.

На подорожание бензина обратила внимание латвийская журналистка Элита Вейдемане.

"Цены на бензин растут ужасно....кто знает - почему? Какой-то взрыв цен на бензин в мире?", - вопрошает Вейдемане.

Пользователи отмечают, что в течение года стоимость барреля нефти марки Brent почти удвоилась. Люди также стали перечислять возможные причины - война санкций США против Ирана и России, война в Ливии.

Между тем, рост цен на бензин существенно повлиял на повышение цен на потребительские товары и услуги в Латвии. Об этом сообщает Минфин.

Degvielas cenu pieaugums būtiski ietekmē patēriņa cenu kāpumu septembrī: https://t.co/7dUHOw0Z2J pic.twitter.com/mNdd8z8IyA — Finanšu ministrija (@Finmin) October 8, 2018

Бензин 95-й марки самым дорогим был в Таллине, а самым дешевым - в Вильнюсе. Самая высокая цена дизельного топлива также была в Таллинне, а самая низкая - в Вильнюсе.

В Вильнюсе бензин 95-й марки на этой неделе подорожал на 0,5% до 1,25 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 0,7% - до 1,22 евро за литр.

В Таллине на АЗС Circle K бензин 95-й марки в течение недели стал дороже на 2,9% - до 1,439 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 2,9% до 1,439 евро за литр.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download