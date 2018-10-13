Народ недоумевает: почему в Латвии взвинчены цены на бензин? (33)
В столицах стран Балтии на прошедшей рабочей неделе продолжали расти цены на топливо, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.
В Риге на АЗС Circle K 95-й бензин на этой неделе подорожал на 2,3% - до 1,352 евро за литр, а цена дизельного топлива повысилась на 3,2% - до 1,302 евро за литр.
На подорожание бензина обратила внимание латвийская журналистка Элита Вейдемане.
"Цены на бензин растут ужасно....кто знает - почему? Какой-то взрыв цен на бензин в мире?", - вопрошает Вейдемане.
Пользователи отмечают, что в течение года стоимость барреля нефти марки Brent почти удвоилась. Люди также стали перечислять возможные причины - война санкций США против Ирана и России, война в Ливии.
Между тем, рост цен на бензин существенно повлиял на повышение цен на потребительские товары и услуги в Латвии. Об этом сообщает Минфин.
Degvielas cenu pieaugums būtiski ietekmē patēriņa cenu kāpumu septembrī: https://t.co/7dUHOw0Z2J pic.twitter.com/mNdd8z8IyA— Finanšu ministrija (@Finmin) October 8, 2018
Бензин 95-й марки самым дорогим был в Таллине, а самым дешевым - в Вильнюсе. Самая высокая цена дизельного топлива также была в Таллинне, а самая низкая - в Вильнюсе.
В Вильнюсе бензин 95-й марки на этой неделе подорожал на 0,5% до 1,25 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 0,7% - до 1,22 евро за литр.
В Таллине на АЗС Circle K бензин 95-й марки в течение недели стал дороже на 2,9% - до 1,439 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 2,9% до 1,439 евро за литр.
фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download
У нас, цены на заправках, не сильно привязаны к колебаниям на мировых биржах.
У нас цены регулирует латышскость.
Не думаю, не думаю....)))
А Вейдемане дура, как и всегда. Она и рот-то свой открывает только для того, чтбы очередную глупость сморозить. А, да, еще пожрать и поржать.