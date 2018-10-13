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В эти выходные, когда в Латвии стоят бабье лето и хорошая погода, спасатели призывают всех, кто отправляется на природу, не забывать о безопасности, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Людей, которые отправляются по ягоды и грибы, ГПСС призывает не забыть взять с собой полностью заряженный телефон, следить за своим местоположением, а в случае, если заблудились, звонить по телефону оперативных служб 112.

Также всем, кто отправляется в лес, рекомендуется надеть яркую одежду, взять с собой бутылку с водой и небольшой запас еды. Ежедневно принимающие медикаменты люди также должны взять их с собой, отправляясь на природу.

Перед тем как зайти в лес, необходимо запомнить окружающие приметы - железнодорожные пути, примечательные деревья или объекты природы, которые могут послужить ориентиром для спасателей при поисковых работах.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download