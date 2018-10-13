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Министр здравоохранения уходящего правительства Анда Чакша (СЗК) пожелала своему преемнику "быть сильным духом", потому что ему придется принимать много сложных решений.

Чакша считает, что следующему главе Минздрава не следует менять приоритеты и продолжать работу по уменьшению очередей к врачам, повышению оплаты труда медиков, снижению цен на лекарства и повышению качества медицинских услуг.

Она напомнила, что избрана в Сейм, поэтому в случае, если не сможет продолжить работу на посту главы Минздрава, продолжит работу в качестве депутата.

До конца своих полномочий Чакша планирует завершить ряд работ, чтобы подготовить Минздрав для нового руководства.