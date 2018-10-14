Лето вернулось? Во второй половине дня потеплеет до +21 градуса (1)
Общество | 14 октября 2018 года, 10:42
В воскресенье, 14 октября, в Латвии будет солнечно и тепло, хотя в первой половине дня в центральных и восточных регионах страны сохранится туман, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха днем повысится до +15..+19 градусов, в Курземе - до +19..+21 градуса. Будет дуть медленный до умеренного южный ветер.
В Риге воздух прогреется до +18..+19 градусов.
Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха 14 октября в Латвии была зарегистрирована в 1979 году - +19,7 градуса. Рекорд для столицы датирован далеким 1889 годом, когда в этот день в Риге было +18,4 градуса.
Фото: pixabay.com
На улице уже больше недели средесуточная температура около 12 градусоа.!!! А в Риге в домах батареи горячие!!! Обогреваем улицу за счет наших карманов!!!
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