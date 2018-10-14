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В воскресенье, 14 октября, в Латвии будет солнечно и тепло, хотя в первой половине дня в центральных и восточных регионах страны сохранится туман, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха днем повысится до +15..+19 градусов, в Курземе - до +19..+21 градуса. Будет дуть медленный до умеренного южный ветер.

В Риге воздух прогреется до +18..+19 градусов.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха 14 октября в Латвии была зарегистрирована в 1979 году - +19,7 градуса. Рекорд для столицы датирован далеким 1889 годом, когда в этот день в Риге было +18,4 градуса.

Фото: pixabay.com