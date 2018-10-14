Синоптики рассказали, какая погода будет в Латвии на следующей неделе (6)

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Общество | 14 октября 2018 года, 15:36

Согласно прогнозам синоптиков, по крайней мере в течение четырех следующих дней погодные условия в Латвии будет определять антициклон, поэтому в основном сохранится солнечная погода.

По ночам температура воздуха в некоторых регионах на востоке Латвии может опуститься до 0..-1 градуса, а во второй половине дня по-прежнему будет необычайно тепло для октября - +15..+20 градусов.

В соответствии с прогнозами Global Forecast System к концу следующей недели увеличится облачность, станет прохладнее, местами пройдут дожди.

В конце октября в Латвию вернется обычная осенняя погода с циклонами, порывистым ветром и осадками.

Фото: flickr.com/vako_k

Комментарии 6
Нюся 8 часов назад
Это не антициклон, это кто-то умный врубил отопление во всех домах, не смотря на известный прогноз погоды. И мы все окна от жары в квартирах пооткрывали, сейчас отапливаем улицы.
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Татьяна4 часа назад
Батареи горячие,на улице +18. Где регулятор? Платить придется за отапливание улицы.
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СОВЕТНИК БОГА 8 часов назад
КАЛО.. КАЛО.. КАЛОЛИЦИЯ там набралась уже..?
Так есть КАЛОЛИЦИЯ или нет..?

А то волнуюсь Я ..
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