Синоптики рассказали, какая погода будет в Латвии на следующей неделе (6)
Общество | 14 октября 2018 года, 15:36
Согласно прогнозам синоптиков, по крайней мере в течение четырех следующих дней погодные условия в Латвии будет определять антициклон, поэтому в основном сохранится солнечная погода.
По ночам температура воздуха в некоторых регионах на востоке Латвии может опуститься до 0..-1 градуса, а во второй половине дня по-прежнему будет необычайно тепло для октября - +15..+20 градусов.
В соответствии с прогнозами Global Forecast System к концу следующей недели увеличится облачность, станет прохладнее, местами пройдут дожди.
В конце октября в Латвию вернется обычная осенняя погода с циклонами, порывистым ветром и осадками.
Фото: flickr.com/vako_k
Так есть КАЛОЛИЦИЯ или нет..?
А то волнуюсь Я ..