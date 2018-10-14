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Согласно ежегодным исследованиям в сфере гендерного равноправия, которые проводят ООН и другие международные организации, общее положение женщин в Латвии в мировом и европейском контексте оценивается как благоприятное. Об этом говорится в докладе Министерства иностранных дел, которое во вторник рассмотрит правительство.

МИД представил правительству доклад о выполнении Латвией конвенции ООН 1979 года о ликвидации любых форм дискриминации в отношении женщин.

В докладе обобщена информация о мерах по развитию в обществе представлений о гендерном равноправии, механизмах его обеспечения, о положении женщин национальных меньшинств и пожилых женщин, о роли женщин в семье и обществе, об искоренении насилия в семье, мерах по борьбе с торговлей людьми и проституцией, о женщинах на руководящих должностях, о гендерных стереотипах в сфере образования, равных возможностях на рынке труда и др.

Что касается искоренения насилия в семье, то, как подчеркивается в документе, это по-прежнему одна из главных задач политики гендерного равенства. Ситуацию с насилием в отношении женщин в Латвии характеризует довольно высокий, выше средних показателей в ЕС, уровень его распространенности и высокая толерантность к нему и в обществе в целом, и среди специалистов. Насилие против женщин в семье создает также существенную нагрузку для системы здравоохранения, говорится в докладе.

В 2016 году в Латвии были убиты по крайней мере 22 женщины - пять женщин погибли от рук супругов и партнеров, 17 - от рук других родственников.

В 2016 году по крайней мере 44 женщины получили телесные повреждения различной степени тяжести, которые им нанесли мужья и партнеры. От рук женщин в 2016 году пострадали 19 мужчин, однако по сравнению с пострадавшими мужчинами женщинам были причинены более тяжелые травмы.

В сфере борьбы с проституцией в 2014 году в Латвии в прокуратуру было передано 11 уголовных дел о сутенерстве, в 2015 году - семь, в 2016 году - четыре дела, в 2017 году начато восемь уголовных дел, а для начала уголовного преследования передано шесть.

Как указывается в докладе, гендерные пропорции в чиновничестве в 2016 году по сравнению с 2013 годом сохранились на прежнем уровне. По данным Минфина, в январе 2016 года в Латвии было 11 272 чиновника, из них 76% женщин и 24% мужчин.

Кроме того, в 2015 году Латвия занимала первое место среди стран ЕС по удельному весу женщин в советах предприятий-биржевых эмитентов.

Удельный вес женщин-ученых в Латвии в 2013 году тоже был самым высоким в Европе - 52%, что также значительно выше, чем в среднем по ЕС (33%).

Данные о равных возможностях на рынке труда свидетельствуют о том, что в 2017 году уровень занятости мужчин с высшим образованием в возрастной группе 20-64 года составлял 89,1%, женщин - 85,9%. В период с 2010 по 2017 год уровень занятости и мужчин, и женщин вырос, а уровень безработицы снизился, отмечается в докладе.

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