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В воскресенье, 14 октября, во второй половине дня на большей части территории Латвии температура воздуха повысилась до +19..+21 градуса, побив прежние температурные рекорды для 14 октября, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Прежде самая высокая температура воздуха 14 октября в Латвии была зарегистрирована в 1979 году в Елгаве - +19,7 градуса.

В столице также побит рекорд далекого 1889 года, когда в этот день в Риге было +18,4 градуса. Сегодня столбики термометров в городе показывают +19 градусов.

Температура почти ежедневно достигает рекордных отметок начиная с 11 октября, когда в Латвию пришло бабье лето. По прогнозам синоптиков, новые температурные рекорды будут установлены и на будущей неделе.

Фото: flickr.com/Suethompson