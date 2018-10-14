Общество |

Госполиция начала внутреннее расследование по делу мэра Юрмалы Гатиса Труксниса, к которому был применен административный штраф за найденный шприц с остатками кокаина. Политик также приостановил свое членство в Латвийской "зеленой" партии (ЛЗП), сообщает телеканал TV3.

Сам Трукснис заявляет, что он свободен от зависимостей и в качестве доказательства мэр Юрмалы предоставил результаты анализов. Однако политик все же приостановил свою деятельность в ЛЗП.

Руководитель партии Эдгарс Таварс уверен, что новости о деле Труксниса негативно отразились на рейтинге Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и результатах выборах в Сейм.

TV3 отмечает, что KNAB арестовал Труксниса два года назад в связи с возможными финансовыми нарушениями СЗК. У него тогда нашли несколько шприцев с остатками кокаина и ДНК политика, отмечает телеканал. Административный штраф за хранение наркотиков был назначен Трукснису 6 января 2017 года.

Мэр Юрмалы утверждает, что о штрафе он узнал только в этом году после сюжета на телевидении. Соответственно, штраф он не заплатил. Сообщается, что полиция должна была проинформировать Труксниса о штрафе.

TV3 подчеркивает, что если штраф не уплачивается вовремя, дело передается судебным исполнителям.

Существуют две версии того, почему Трукснис до сих пор не оплатил штраф: либо мэр Юрмалы врет о том, что информации о наказании не получал, либо штраф ему был назначен заочно и, по причине неизвестных обстоятельств стражи порядка не передали дело на принудительное исполнение. Правоохранительные органы отказались давать комментарии телеканалу по этому делу.

Однако TV3 отмечает, что в Госполиции начата внутренняя проверка, которая продлится около месяца.

Напомним, оппозиция Юрмальской думы инициировала отставку мэра после того, как в СМИ появилась информация о том, что у Труксниса был обнаружен шприц с остатками кокаина и его ДНК. Однако мэр смог сохранить свою должность.

Госполиция применила к Трукснису штраф в размере 100 евро. Шприц с остатками кокаина был найден у него в ходе обыска по делу о возможном незаконном финансировании партий No sirds Latvijai и СЗК.

Как ранее заявил Парасигс-Парасиньш, примененный к Трукснису полицией штраф общей суммой в 100 евро несоразмерен, так как даже за курение марихуаны штрафы больше, а депутат партии "Тебе, Юрмала" Мартиньш Стулпиньш указал, что обычный человек уже сидел бы в тюрьме за такое нарушение.