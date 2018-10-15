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В понедельник, 15 октября, в Латвии сохранится солнечная погода, небо будет преимущественно ясным, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха на рассвете составит +2..+9 градусов, на востоке страны местами 0..-1 градус. Днем воздух прогреется до +16..+21 градуса.

В Риге в понедельник утром температура воздуха понизится до +6..+8 градусов, а днем воздух прогреется до +18 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, рекордная температура воздуха для 15 октября была зарегистрирована в 1979 году - +19,3 градуса.

Для столицы рекорд тепла относится к 1907 году, когда в этот день было зарегистрировано +18,7 градуса.

Фото: pixabay.com