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После проведенной в прошлом году инвентаризации в подразделениях "Яунсардзе" выяснилось, что пропали палатки, сапоги, а также форменные костюмы на общую сумму в десятки тысяч евро. По делу случившегося Госполиция начала два уголовных процесса, сообщает передача Латвийского телевидения de facto. Об этом пишет NRA.

Полтора года назад в Центре "Яунсардзе" и информации сменился руководитель. Одной из причин непродления договора с прежним главой центра Друвисом Клейнсом послужила неразбериха в системе оборота имущества, сообщает de facto.

Когда должность принял Айвис Мирбахс, подчиненные заверили его, что ничего не пропало. Однако после инвентаризации осенью 2017 года на центральном складе и в Курземе обнаружились серьезные пропажи, отмечает передача.

Мирбахс рассказал журналистам, что были проведены проверки в тех местах, где не хватало вещей.

В качестве причин недостачи он назвал нечестное отношение сотрудников и то, что оборот материально-технического обеспечения не совпадал с документооборотом. По словам Мирбахса, недостача могла произойти и потому, что сама культура оборота материально-технических средств находится на крайне низком уровне.

Согласно имеющейся в распоряжении передачи информации, речь о пропаже десятков комплектов формы и отдельных предметах форменной одежды. Брюк, в том числе утепленных, рубашек, ботинок, армейских ножей стоимостью около 100 евро каждый, нескольких палаток — и даже флагов Латвии.

"Мы оценили эту ситуацию в тот момент и условились, что "Яунсардзе" ведет усиленное выявление вещей и, соответственно, мы не начинаем ревизионную инвентаризацию на уровне министерства, потому что это значило бы, что нам фактически пришлось бы парализовать всю Яунсардзе на три месяца", — признал госсекретарь Минобороны Янис Гарисон.

В течение нескольких месяцев предпринимались попытки найти часть пропавших вещей, отмечает передача. Кое-что нашли на складах и у работников центра, но в итоге все равно была констатирована недостача на сумму 56 571 евро. Куда пропали эти вещи — никто однозначно утверждать не берется.

Поиски длились несколько месяцев. Кое-что нашли на складах и у работников, но в итоге все равно «нарисовалась» недостача на сумму 56 571 евро. И куда подевались вещи — никто однозначно утверждать не берется.

На вопрос, затерялись ли вещи, или они могли быть проданы на сторону, Айвис Мирбахс заявил, что не может дать ответ на него.

"Если честно, это вопрос, на который я ответить не могу. И потому и жду судопроизводства, чтобы этот вопрос выяснить. Сейчас мне очень трудно принять мысль о том, что это имущество могло быть продано. Я надеюсь, что это не так. Надеюсь, что это имущество просто в обороте документов или из-за неправильного документооборота пропало. Это покажут судо производств и уголовные процессы", - пояснил он

de facto сообщает, что в прошлом году Центр "Яунсардзе" и информации уволил четырех сотрудников. В отношении действий двух из них Госполиция ведет уголовные дела. Одно из них уже прекращено, так как после вмешательства полиции вещи возвращены. Во втором уголовном процессе следствие продолжается, отмечает передача.

Также в отношении еще одного снабженца начато судопроизводство о взыскании с него убытков на более чем 16 тысяч евро. Он не согласился с таким положением дел — подал встречный иск, требует восстановить его в должности.

"Вещи выданы членам "Яунсардзе" напрямую, не при мне, а потом поданы сведения, что там есть вещи. Узнали у инструктора — да, есть, потом когда поехали выяснить реальное число, число отличалось", — рассказал журналистам бывший сотрудник, отвечавший за снабжение. Он пожелал сохранить инкогнито.

Как сообщает передача, действующий командир 1-го краевого отделения Яунсардзе Андрис Сприцис назначен на этот пост уже после той ревизии. Своей задачей он считает ликвидацию последствий возникшей ситуации и предотвращение новых инцидентов.

Ранее подразделениями "Яунсардзе" в Курземе руководил Дайнис Каролс , однако теперь он мэр Талсинского края, избран от Союза "зеленых" и крестьян. Работу в "Яунсардзе" Каролс оставил после муниципальных выборов, в июне прошлого года. Он являлся в прошлом году и советником министра обороны Раймонда Бергманиса (СЗК) по вопросам "Яунсардзе", передает de facto.

Своей ответственности как руководителя Каролс в возникшей ситуации не усматривает. Он заявил, что снабженец был не в его подчинении, а в подчинении центра.

"Я в любом случае отрицаю любые спекуляции и поиски какой-то вины, что там инструкторы, или инвентаризации не велись, потому что руководитель учреждения не каждый раз создавал комиссию. Нет там истории", - отметил Каролс.

В свою очередь, упомянутый уволенный сотрудник указал на то, что вещей было очень много, и в последние годы их в се больше. Но учет нужно было вести ему одному, и многого он просто не успел сделать. Между тем руководитель Центра "Яунсардзе" пояснил, что в этом году весь порядок выдачи вещей и списания их существенно изменен. А на складах работает больше людей.

Минобороны планирует провести изменения, чтобы ни форма, ни другой инвентарь не уплывали неизвестным путем — ни у членов "Яунсардзе", ни у членов "Земессардзе".

"Мы сейчас идем к общей дигитализации системы учета, упорядочению складского хозяйства соответственно, чтобы мы могли отследить, как имущество движется, но это не быстрый процесс. Это три-пять лет", — рассказал Янис Гарисонс.

de facto отмечает, что в конце прошлого года Центр "Яунсардзе" и информации провел одну из крупнейших закупок — на сумму 782 769 евро приобретены куртки-дождевики из специального материала. Их доставили летом. А за пять лет финансирование "Яунсардзе" выросло с двух миллионов евро почти до шести миллионов в год.

Фото: flickr.com/Latvijas armija