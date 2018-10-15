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На повестке дня у правительства оказался проект правил об автовокзалах, разработанный в Минсообщения. Писали его долго, привлекали пассажирских перевозчиков, однако в итоге документом довольно только само ведомство, поскольку некоторые автовокзалы могут закрыть, сообщает портал rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Планируется разделить автовокзалы на категории, установив перечень обязательных услуг. Кроме того деятельность автовокзалов будет финансировать государство, но некоторым из них с переходом к новому регулированию грозит закрытие. Сохранятся лишь остановки для посадки и высадки пассажиров.

Разрозненность работы автовокзалов давно требовала упорядочения — они принадлежат разным владельцам, то самоуправлениям, то пассажирским перевозчикам, причем, по мнению участников отрасли, владельцы требовали слишком высокие платежи с каждого обслуживаемого автобуса. Это повышало издержки перевозчиков и цену билетов.

Но и с тем, чтобы работу автовокзалов финансировало государство, Ассоциация пассажирских перевозчиков тоже не согласна — по словам ее руководителя Иво Ошениекса, за услугу должны платить пассажиры, которые ею пользуются, а не все налогоплательщики страны. А вот с тем, чтобы ввести разные категории автовокзалов, в организации согласны: сейчас нередко автостанция представляет собой просто перроны, фактически никаких услуг не предоставляя, но тоже считается автовокзалом.

Однако с делением на категории не согласны в Вентспилсе. Там автовокзалом владеет муниципальное предприятие Ventspils reiss. И его руководство уже поняло, что по новым правилам часть автостанций в Латвии будет закрыта.

По словам портала, в соцсетях Лиегис сообщил, что закрытию подлежат девять автовокзалов.

"В связи с этим большое число пассажиров общественного транспорта будет дожидаться посадки или выходить просто на остановках. Там больше не будет залов ожидания, касс, санитарного узла и других услуг, которые могут быть нужны и важны. И Вентспилсский автовокзал тоже среди этих девяти. Мы считаем, что Вентспилсский автовокзал важен для многих сотен пассажиров, которые ежедневно ездят в Вентспилс и из него. Мы прилежно работаем, чтобы подготовить обоснование нашего мнения, что автостанции пассажирам необходимы", - указал он.

И отраслевая ассоциация, и Минсообщения перед более широкими дискуссиями несловоохотливы, отмечает Латвийское радио. Представитель министерства Айвис Винцевс пояснил, что пока получены возражения от Ассоциации пассажирских перевозчиков, Ассоциации автовокзалов и региональных перевозчиков и предприятия Rīgas starptautiskā autoosta. Разногласия обсуждались два месяца назад.

Касательно поданного на рассмотрение собрания госсекретарей проекта новыхпарвил министерство еще не получило ни одного предложения или претензии от Ventspils autoosta.

Фото: flickr.com/Dāvis Kļaviņš