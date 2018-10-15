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Латвия превратилась в страну очень богатых и очень бедных людей по причине того, что после второго конгресса Народного фронта Латвии власть заполучили коммунисты. Такое мнение в интервью газете Neatkarīgā выразил доктор географических наук, один из инициаторов и создателей Народного фронта Латвии, депутат Верховного совета Латвийской Республики Валдис Штейнс.

"На второй конгресс розовые коммунисты собрали большинство делегатов-большевиков. Эти коммунисты нас так массировали, что мы националисты покинули зал. Это не был мелкий бой о порядке выборов в думу, как это сейчас выворачивают нео-коммунисты. И если бы Юрис Рубенис не выступил бы со своей успокаивающей речью, может, мы бы жили в другой стране. Я считаю, что его речь принесла зло, поскольку поставила нас рядом с розовыми коммунистами - в дальнейшем теми, кто обеспечил прихватизацию. В тот день мы находились на историческом народном распутье. И мы пошли по пути Ивана-Годманиса. Это был исторический поворот к стране Олигархов, госкорпораций и нищих. А могли ведь идти по народному, национальному пути", - отметил он.

Напомним, 8 октября Народный фронт Латвии отметил юбилей — 30 лет со дня основания. И хотя просуществовал он неполных пять лет, успел существенно изменить ход истории Латвии.

В период наивысшей активности фронта, число его членов достигало 230 тысяч человек. Именно это время в истории Латвии названо "Атмода" - пробуждение. В 1990 году страна приняла декларацию о независимости. А на выборах в Сейм в 1993 году Народный фронт Латвии набрал только неполных 3% голосов. И прекратил свое существование. Лидеры Атмоды за последними политическими событиями теперь следят со стороны.

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