Основатель Народного фронта: Латвия - страна олигархов и нищих (30)

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Общество | 15 октября 2018 года, 11:23

Латвия превратилась в страну очень богатых и очень бедных людей по причине того, что после второго конгресса Народного фронта Латвии власть заполучили коммунисты. Такое мнение в интервью газете Neatkarīgā выразил доктор географических наук, один из инициаторов и создателей Народного фронта Латвии, депутат Верховного совета Латвийской Республики Валдис Штейнс.

"На второй конгресс розовые коммунисты собрали большинство делегатов-большевиков. Эти коммунисты нас так массировали, что мы националисты покинули зал. Это не был мелкий бой о порядке выборов в думу, как это сейчас выворачивают нео-коммунисты. И если бы Юрис Рубенис не выступил бы со своей успокаивающей речью, может, мы бы жили в другой стране. Я считаю, что его речь принесла зло, поскольку поставила нас рядом с розовыми коммунистами - в дальнейшем теми, кто обеспечил прихватизацию. В тот день мы находились на историческом народном распутье. И мы пошли по пути Ивана-Годманиса. Это был исторический поворот к стране Олигархов, госкорпораций и нищих. А могли ведь идти по народному, национальному пути", - отметил он.

Напомним, 8 октября Народный фронт Латвии отметил юбилей — 30 лет со дня основания. И хотя просуществовал он неполных пять лет, успел существенно изменить ход истории Латвии.

В период наивысшей активности фронта, число его членов достигало 230 тысяч человек. Именно это время в истории Латвии названо "Атмода" - пробуждение. В 1990 году страна приняла декларацию о независимости. А на выборах в Сейм в 1993 году Народный фронт Латвии набрал только неполных 3% голосов. И прекратил свое существование. Лидеры Атмоды за последними политическими событиями теперь следят со стороны.

Фото: pixabay.com

Комментарии 30
Ждёмс 8 часов назад
Щас вылезет какой-нибудь депутат и объяснит, что нищие сами виноваты, раз не захотели стать олигархами.
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Крысёныш Валдыс 8 часов назад
Ну так это и есть суть истории "успеха" о которой я с успехом накатал в своё время глумливую книжёнку.
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Алекс 8 часов назад
Марк Твен написал книгу ,,Принц и нищий,,,где описаны все нелепости и недостатки государственной и судебной системы в Англии в 16 веке.
Невзирая на то,что кругом 21 век,судя по окружающим аксессуарам,Латвия как раз в том веке и находится.И книга бы сейчас называлась по другому.будь в стране хоть один Марк Твен-,,Олигарх и нищий,,том первый.,,Дкпутат от олигарха и нищий,,том второй
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