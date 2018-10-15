Генерал рассказал о "троллинге" канадских солдат в Латвии (6)
Против дислоцированных в Латвии канадских вооруженных сил предпринимались попытки дезинформации, заявил командующий сухопутными войсками канадской армии генерал-лейтенант Жан-Марк Лантье.
Он утверждает, что наблюдаются элементы дезинформации и фейковых новостей и это необходимо незамедлительно проверить.
"Если есть какие-то обвинения, мы пытаемся устранить и проверить эти факты, одновременно сами пытаемся быть открытыми, но в то же время, уважая частную жить солдат. Мы стараемся обеспечить, чтобы дезинформация не создавала неправильный и неправдивый образ, что отвлечет внимание солдат от исполнения своих обязанностей», - подчеркнул Лантье.
Командир пояснил, что наблюдается много «троллинга», однако, по его словам, не стоит на все подряд реагировать.
«Когда кто-то слышит fakenews, то надо задать вопросы и выяснить факты, а не делится этой новостью и распространять недостоверную информацию. Сейчас распространена тенденция активно делиться информацией без проверки фактов, и это то, чего мы пытаемся избегать», - указал канадский военный.
По словам Лантье, канадские военные информированы о ситуации и проинструктированы о действиях, чтобы не попасть в ситуации, которые могли бы задеть честь и нанести урон их профессиональной деятельности.
Фото: flickr.com/photos/cfcombatcamera
А вот на каких условиях никто не в курсе,кроме особо приближенных к власти.Но,думаю,совсем не бесплатно и по доброте душевной.А вот при каком интересе масонка Фрейберга лоббирует интересы своей любимой страны можно только догадываться,притом мы же знаем,что Фрейберга бесплатно шагу не сделает,что свойственно ее Фамилии.