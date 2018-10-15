Генерал рассказал о "троллинге" канадских солдат в Латвии (6)

фото

Общество | 15 октября 2018 года, 19:21

Против дислоцированных в Латвии канадских вооруженных сил предпринимались попытки дезинформации, заявил командующий сухопутными войсками канадской армии генерал-лейтенант Жан-Марк Лантье.

Он утверждает, что наблюдаются элементы дезинформации и фейковых новостей и это необходимо незамедлительно проверить.

"Если есть какие-то обвинения, мы пытаемся устранить и проверить эти факты, одновременно сами пытаемся быть открытыми, но в то же время, уважая частную жить солдат. Мы стараемся обеспечить, чтобы дезинформация не создавала неправильный и неправдивый образ, что отвлечет внимание солдат от исполнения своих обязанностей», - подчеркнул Лантье.

Командир пояснил, что наблюдается много «троллинга», однако, по его словам, не стоит на все подряд реагировать.

«Когда кто-то слышит fakenews, то надо задать вопросы и выяснить факты, а не делится этой новостью и распространять недостоверную информацию. Сейчас распространена тенденция активно делиться информацией без проверки фактов, и это то, чего мы пытаемся избегать», - указал канадский военный.

По словам Лантье, канадские военные информированы о ситуации и проинструктированы о действиях, чтобы не попасть в ситуации, которые могли бы задеть честь и нанести урон их профессиональной деятельности.

Фото: flickr.com/photos/cfcombatcamera

Комментарии 6
Алекс29 минут назад
То,что бабушка Вике затащила сюда Канаду совсем не является троллингом,а является логическим фактом.
А вот на каких условиях никто не в курсе,кроме особо приближенных к власти.Но,думаю,совсем не бесплатно и по доброте душевной.А вот при каком интересе масонка Фрейберга лоббирует интересы своей любимой страны можно только догадываться,притом мы же знаем,что Фрейберга бесплатно шагу не сделает,что свойственно ее Фамилии.
1
Ответить
Nedoverie10 минут назад
A 4ego eto general zasuetilsja esli ego soldati prowli instruktaz ili on v nih somnevaetsa.
Ответить
Latviešu Patriots20 минут назад
Mēs Latvieši atbalstām mūsu Kanādas draugus, un protams neticam nekādiem feikiem un Kremļa propogandai! Mēs ļoti labi zinām, kam būtu izdevīgi mūs sanaidot! Neies krastā!
3
Ответить