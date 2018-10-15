Общество |

Против дислоцированных в Латвии канадских вооруженных сил предпринимались попытки дезинформации, заявил командующий сухопутными войсками канадской армии генерал-лейтенант Жан-Марк Лантье.

Он утверждает, что наблюдаются элементы дезинформации и фейковых новостей и это необходимо незамедлительно проверить.

"Если есть какие-то обвинения, мы пытаемся устранить и проверить эти факты, одновременно сами пытаемся быть открытыми, но в то же время, уважая частную жить солдат. Мы стараемся обеспечить, чтобы дезинформация не создавала неправильный и неправдивый образ, что отвлечет внимание солдат от исполнения своих обязанностей», - подчеркнул Лантье.

Командир пояснил, что наблюдается много «троллинга», однако, по его словам, не стоит на все подряд реагировать.

«Когда кто-то слышит fakenews, то надо задать вопросы и выяснить факты, а не делится этой новостью и распространять недостоверную информацию. Сейчас распространена тенденция активно делиться информацией без проверки фактов, и это то, чего мы пытаемся избегать», - указал канадский военный.

По словам Лантье, канадские военные информированы о ситуации и проинструктированы о действиях, чтобы не попасть в ситуации, которые могли бы задеть честь и нанести урон их профессиональной деятельности.

Фото: flickr.com/photos/cfcombatcamera